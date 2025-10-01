Casentino un caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Preoccupazione in Casentino: c’è un caso di tubercolosi all’asil o. Si tratta di un bambino che frequenta una delle scuole dell’infanzia della Vallata; sta bene, la sua situazione è sotto controllo. Il bimbo è ricoverato in pediatria all’ospedale di Arezzo. L’Asl ha già attivato tutti i protocolli previsti dalla normativa nazionale per prevenire altri contagi. L’azienda sanitaria rassicura: la contagiosità della tubercolosi è considerata molto bassa e la trasmissione avviene esclusivamente in presenza di contatti stretti, prolungati e in ambienti chiusi. Non esisterebbe quindi -spiegano in una nota- il rischio di contagio attraverso il semplice contatto all’aria aperta, né tramite l’utilizzo di oggetti condivisi come indumenti o stoviglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
