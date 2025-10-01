Casentino caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia | Contagiosità bassa nessun rischio per la comunità
Un caso di tubercolosi è stato segnalato in una scuola dell’infanzia del Casentino. La Asl Toscana sud est ha subito attivato i protocolli di sorveglianza e prevenzione, precisando che la malattia ha una contagiosità molto bassa e che non ci sono rischi per la comunità scolastica. La trasmissione avviene solo con contatti stretti e prolungati in ambienti chiusi. Nessun pericolo, quindi, da semplici interazioni all’aperto o dall’uso di oggetti condivisi. Per precauzione, il Dipartimento di Prevenzione sta contattando i cosiddetti “contatti stretti”, che saranno sottoposti al test di Mantoux. L’esame, rapido e poco invasivo, serve a verificare un’eventuale esposizione al batterio. 🔗 Leggi su Lortica.it
