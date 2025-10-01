Case | i prezzi aggiornati di quartieri riviera ed entroterra

L'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha reso noti i prezzi delle case nei vari quartieri genovesi e in tutte le località della città metropolitana, aggiornati al secondo semestre del 2024. I prezzo sono espressi in euro al mq. Le lettere nella colonna accanto a quartieri e località indicano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it