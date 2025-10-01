Casale Gomenizza firmato il patto di collaborazione | diventa la Casa della cittadinanza attiva
Casale Gomenizza, dopo anni di inutilizzo, si prepara a vivere una nuova stagione. È stato infatti firmato un patto di collaborazione tra il comune e nove realtà del territorio. In virtù di questo accordo potrà accogliere spazi per il co-working e per lo studio. Una piccola biblioteca dedicata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
