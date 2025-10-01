Apre ’Casa Indipendenza’, il primo appartamento destinato a favorire percorsi di autonomia abitativa, lavorativa e sociale di persone con disabilità. Già ieri sera sono entrati i due ragazzi che abiteranno la casa, due trentenni, inseriti in percorsi di formazione lavorativa, che già si conoscono ed hanno fatto esperienza di coabitazione. La gestione della casa, che si trova nel condominio di via Indipendenza, 4, in pieno centro a Montemurlo, è affidata alla Cooperativa Pane e Rose, che seguirà il percorso di autonomia abitativa e lavorativa dei due giovani. All’inaugurazione, il sindaco Simone Calamai ha voluto invitare i ragazzi del centro diurno per persone con disabilità Tarta-ruga, che hanno preparato uno striscione di benvenuto per i nuovi inquilini dell’appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Indipendenza è realtà: "Dare autonomia a persone disabili il grande traguardo raggiunto"