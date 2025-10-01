Casa da questione locale a priorità europea | i sindaci in campo

Alla vigilia del summit informale dei leader europei a Copenaghen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ricevuto il 30 settembre a Bruxelles i sindaci dell’Alleanza per gli alloggi, tra i quali il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. L’incontro segna un passaggio politico significativo: per la prima volta, il Consiglio europeo discuterà specificamente di politica abitativa il 23 e 24 ottobre. “La crisi degli alloggi – ha detto Costa – sarà finalmente all’ordine del giorno dei capi di Stato e di governo dell’UE, coloro che decidono le priorità dell’Unione”. La questione è resa urgente dai dati: nel 2023 il 10,6% delle famiglie europee che vivono in città e il 7% di quelle residenti nelle aree rurali hanno speso più del 40% del proprio reddito disponibile per l’alloggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

