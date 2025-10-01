Casa Circondariale di Avellino ufficiale della Polizia Penitenziaria sospeso dal servizio
Personale della del N.I.C. della Polizia Penitenziaria - Nucleo Investigativo Regionale per la Campania ha dato esecuzione all'Ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione cautelare dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289 c.p.p., emessa dal Giudice per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: casa - circondariale
Avellino, tensione e fiamme presso la casa circondariale: Detenuto straniero incendia materasso
Casa circondariale, è caos. Troppi gli agenti aggrediti: "È come essere in guerra"
Differenziata al Moscati e alla Casa Circondariale: Grande srl guida il cambiamento
Frosinone – Ricominciare insieme: inaugurati i nuovi spazi della Casa Circondariale (VIDEO) | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #nuovispaziperdetenuti #Carcerefrosinone #ikearoma # - facebook.com Vai su Facebook
“Gomito a gomito”: la sartoria all’interno del carcere. All’interno della Casa Circondariale Dozza di Bologna un progetto grazie al quale le detenute possono riaffermare la loro professionalità: https://startupitalia.eu/valoreresponsabile/gomito-a-gomito-la-sartori - X Vai su X
Avellino, detenuti distruggono il carcere: agenti feriti - Distruggono un'intera ala del carcere di Avellino, mentre altri feriscono alcuni agenti. Secondo ilmattino.it