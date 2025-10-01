Casa 13 sfratti al giorno | è l’effetto fuga dai contratti lunghi

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 ottobre 2025 – Oltre 6.500 provvedimenti di sfratti emessi, circa 18 al giorno in tutta la Lombardia, e 4.802 eseguiti, 13 al giorno. Se le nuove emissioni, a livello regionale, sono in leggero calo rispetto al 2023 (-5%), le esecuzioni aumentano invece del 41,6% in un anno, mentre le richieste di esecuzione salgono addirittura del 61,5%. Questo è il quadro che arriva dall’aggiornamento annuale dei provvedimenti di sfratto del Ministero dell’Interno. Per quanto riguarda i provvedimenti emessi, la Lombardia vede un calo, in controtendenza rispetto all’aumento dell’1,99% di media nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

casa 13 sfratti al giorno 232 l8217effetto fuga dai contratti lunghi

© Ilgiorno.it - Casa, 13 sfratti al giorno: è l’effetto fuga dai contratti lunghi

In questa notizia si parla di: casa - sfratti

Piacenza, pensionato resta senza casa dopo 10 tentati sfratti

Casa, l'allarme del Sunia: "Si aggrava l'emergenza abitativa". E crescono gli sfratti

Emergenza casa, nel 2024 a Parma eseguiti più di 400 sfratti

casa 13 sfratti giornoCasa, 13 sfratti al giorno: è l’effetto fuga dai contratti lunghi -  Il Sunia: nuovi regimi alla rendita fondiaria o punto di non ritorno vicino ... Da ilgiorno.it

Scontri al corteo dei movimenti per la casa. Lancio di uova, sparati lacrimogeni - Alcuni attivisti hanno assaltato un blindato delle forze dell'ordine in via del Tritone, dove sono anche stati ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Casa 13 Sfratti Giorno