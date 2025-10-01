Casa 13 sfratti al giorno | è l’effetto fuga dai contratti lunghi

Milano, 1 ottobre 2025 – Oltre 6.500 provvedimenti di sfratti emessi, circa 18 al giorno in tutta la Lombardia, e 4.802 eseguiti, 13 al giorno. Se le nuove emissioni, a livello regionale, sono in leggero calo rispetto al 2023 (-5%), le esecuzioni aumentano invece del 41,6% in un anno, mentre le richieste di esecuzione salgono addirittura del 61,5%. Questo è il quadro che arriva dall’aggiornamento annuale dei provvedimenti di sfratto del Ministero dell’Interno. Per quanto riguarda i provvedimenti emessi, la Lombardia vede un calo, in controtendenza rispetto all’aumento dell’1,99% di media nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

