cartoon il ritorno delle winx con the magic is back

Roma, 1 ottobre 2025 – Al via la nuova serie delle Winx, prodotta da Ranbow e creata da Iginio Straffi, la serie torna in tutto il mondo con ' Winx Club: The Magic is Back ', un reboot che promette un ritorno alle origini della saga in animazione, pensato sia per i nuovi spettatori che per i fan storici. Winx Club: The Magic is Back partirà giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo (in 15 lingue) ma il debutto in anteprima esclusiva italiana è su Rai 2 mercoledì 1 ottobre con i primi 13 episodi, uno al giorno dal lunedì al venerdì, nel nuovo spazio del mattino. Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre approderà anche su Rai Yoyo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

