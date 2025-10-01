Cartello contro Israele vicino alla scuola Scoppia il caso sui social
"You are not welcome child killers". È la frase scritta su un foglio stampato e affisso su un cartello stradale. È stato trovato stamani a Barberino Tavarnelle, nei pressi delle scuole. E la scritta, che signifca "Non siete benvenuti assassini di bambini", inserita all’interno della bandiera di Israele, ha scatenato subito molte polemiche. Chi l’ha vista ha infatti scattato una foto e l’ha postata sul gruppo Facebook ’La bacheca di Tavarnelle’ (ex “Sei Di Tavarnelle se.”). E i commenti non sono mancati. A iniziare dall’autore del post che ha detto di vergognarsi e di provare schifo per gli autori del gesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cartello - israele
