cartello contro israele vicino alla scuola scoppia il caso sui social

"You are not welcome child killers". È la frase scritta su un foglio stampato e affisso su un cartello stradale. È stato trovato stamani a Barberino Tavarnelle, nei pressi delle scuole. E la scritta, che signifca "Non siete benvenuti assassini di bambini", inserita all’interno della bandiera di Israele, ha scatenato subito molte polemiche. Chi l’ha vista ha infatti scattato una foto e l’ha postata sul gruppo Facebook ’La bacheca di Tavarnelle’ (ex “Sei Di Tavarnelle se.”). E i commenti non sono mancati. A iniziare dall’autore del post che ha detto di vergognarsi e di provare schifo per gli autori del gesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

