Per settimane chiunque evidenziasse i legami tra la Global Flotilla e Hamas è stato sminuito, attaccato, ridicolizzato nonostante fossero spuntate fotografie tra il portavoce del gruppo terroristico in nord Africa e alcuni membri della Flotilla ma ora è più difficile negare l'evidenza visto che sono emersi documenti che attestano nero su bianco l'imbarazzante relazione. Nella striscia di Gaza sono stati infatti trovati - e l'esercito israeliano li ha diffusi - documenti ufficiali di Hamas svelati dall'esercito israeliano che ne dimostrano il coinvolgimento diretto nel finanziamento e nell'esecuzione della missione della Flotilla verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carte sulla Flotilla trovate a Gaza. "La missione è legata ad Hamas"