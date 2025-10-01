Carte sulla Flotilla trovate a Gaza La missione è legata ad Hamas

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per settimane chiunque evidenziasse i legami tra la Global Flotilla e Hamas è stato sminuito, attaccato, ridicolizzato nonostante fossero spuntate fotografie tra il portavoce del gruppo terroristico in nord Africa e alcuni membri della Flotilla ma ora è più difficile negare l'evidenza visto che sono emersi documenti che attestano nero su bianco l'imbarazzante relazione. Nella striscia di Gaza sono stati infatti trovati - e l'esercito israeliano li ha diffusi - documenti ufficiali di Hamas svelati dall'esercito israeliano che ne dimostrano il coinvolgimento diretto nel finanziamento e nell'esecuzione della missione della Flotilla verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

carte sulla flotilla trovate a gaza la missione 232 legata ad hamas

© Ilgiornale.it - Carte sulla Flotilla trovate a Gaza. "La missione è legata ad Hamas"

In questa notizia si parla di: carte - flotilla

Flotilla ci querela? Il grazie e il vaffa di Cerno: finalmente vedremo quelle carte in tribunale

Flotilla, l'accusa di Israele: "Collegati ad Hamas, trovate le carte"

Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa

carte flotilla trovate gazaFlotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Solo propaganda» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Da msn.com

carte flotilla trovate gazaL'Idf rivela documenti trovati a Gaza: 'Ecco i legami tra Hamas e Flotilla' - L'esercito israeliano mostra 'documenti ufficiali' secondo cui il gruppo è 'coinvolto direttamente nel finanziamento' (ANSA) ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Carte Flotilla Trovate Gaza