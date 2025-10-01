Carta digitale da 100 euro per acquisto libri | al via le domande sull’app IO Chi può richiederla

La Carta della Cultura è un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. Si tratta di un contributo annuale di 100 euro, erogato in forma di carta virtuale, destinato all'acquisto di libri, sia cartacei sia digitali, muniti di codice ISBN. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

