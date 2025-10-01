Carta d’identità a Roma | open day sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Roma consueto appuntamento con gli open day per ottenere la carta d’identità elettronica con l’apertura degli uffici anagrafici del municipio VI, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CARTA IDENTITÀ CARTACEA PER CESSATA VALIDITÀ Dal 3 agosto 2026, per i cittadini italiani la carta di identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, anche se ancora in corso di validità, come previsto dal Regolam

Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 4 e domenica 5 ottobre. I Municipi e le modalità di prenotazione. Ecco cosa sapere - Ottobre e un nuovo appuntamento con gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica a Roma. Lo riporta msn.com

