Carta della Cultura fino a 500 euro | come richiedere da oggi il bonus libri
Da oggi, 1° ottobre 2025, sono aperte le domande per la nuova Carta della Cultura (bonus libri). Si tratta di un contributo nazionale promosso dal Ministero della Cultura per sostenere l’acquisto di libri (cartacei o digitali con ISBN) da parte dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. La domanda si presenta solo tramite l’ App IO con SPID o CIE, ed è attiva dalle ore 12 di oggi 1° ottobre fino al 31 del mese. L’importo è 100 euro per ciascuna annualità 2020–2024, per un massimo di 500 euro se riconosciute tutte le cinque annualità, nei limiti dei fondi disponibili e delle graduatorie per ISEE e ordine di arrivo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
In questa notizia si parla di: carta - cultura
Carta Cultura e Merito 2025: novità, requisiti e spese ammesse
La cultura fotografica indipendente. Weekend di eventi a Bibbiena: il viaggio dal clic fino alla carta
Città in festa per "Fabriano. Carta è Cultura"
Carta della Cultura 2025 – Presentazione delle domande Si informa la cittadinanza che, dal 1° al 30 ottobre 2025, sarà possibile presentare domanda per la Carta della Cultura, esclusivamente tramite l’app IO, accedendo con credenziali SPID o Carta d’Identi - facebook.com Vai su Facebook
Torna la “Carta della Cultura”: 100 euro per l’acquisto di libri per le famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro https://illibraio.it/news/editoria/carta-della-cultura-2025-1480748… #editoria #scuola - X Vai su X
Carta della Cultura 2025: come ottenere il Bonus fino a 500 euro per i libri - Domande aperte dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 per la Carta della Cultura: requisiti, importi e modalità di richiesta tramite app IO ... Riporta cosenzachannel.it
Carta della Cultura 2025: da oggi 1 ottobre al via le domande per ottenere un bonus fino a 500 euro - La carta cultura 2025 prevede un bonus da 100 a 500 euro per l'acquisto di libri. Secondo bimbisaniebelli.it