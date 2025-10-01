Da oggi, 1° ottobre 2025, sono aperte le domande per la nuova Carta della Cultura (bonus libri). Si tratta di un contributo nazionale promosso dal Ministero della Cultura per sostenere l’acquisto di libri (cartacei o digitali con ISBN) da parte dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. La domanda si presenta solo tramite l’ App IO con SPID o CIE, ed è attiva dalle ore 12 di oggi 1° ottobre fino al 31 del mese. L’importo è 100 euro per ciascuna annualità 2020–2024, per un massimo di 500 euro se riconosciute tutte le cinque annualità, nei limiti dei fondi disponibili e delle graduatorie per ISEE e ordine di arrivo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Carta della Cultura, fino a 500 euro: come richiedere da oggi il bonus libri