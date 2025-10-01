Carta della Cultura arriva il bonus da 500 euro | chi può chiederlo e per cosa si può utilizzare

Arriva la Carta Cultura, un bonus da 100 euro l’anno per l’acquisto di libri. Dal primo ottobre, e per 30 giorni, sarà infatti possibile richiedere i benefici previsti dalla Carta della Cultura. Come detto, si tratto di un contributo per l’acquisto di libri, nato con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e culturale. La carta è sotto formato digitale e il suo valore è di 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Per un importo massimo di 500 euro. Vediamo, nel dettaglio, come funziona questo bonus per l’acquisto di libri, chi può richiederlo e come fare. Bonus cultura, chi può accedere e come fare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

