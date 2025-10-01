Carta della Cultura al via le domande | come ottenere il bonus fino a 500 euro per i libri e a chi spetta
Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, si aprono le domande per la Carta della Cultura: si può ottenere un bonus fino a 500 euro per comprare libri con codice ISBN facendo richiesta dall'app Io. Serve un Isee sotto i 15mila euro. La carta vale 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Ogni famiglia può ottenere una sola carta per ogni anno. Le domande chiudono il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
