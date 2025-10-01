Carta della Cultura 2025 | al via da oggi 1 ottobre le richieste per il contributo da 100 euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un sostegno concreto per l’acquisto di libri. Da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, e per i successivi 30 giorni, è possibile fare domanda per ottenere la Carta della Cultura, un contributo economico destinato all’acquisto di libri. L’iniziativa nasce per sostenere la lettura e contrastare la povertà educativa. Chi può richiederla. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e gestito in collaborazione con PagoPA, Consap e Sogei, è rivolto a tutte le famiglie italiane e straniere residenti in Italia con un Isee inferiore a 15mila euro. La carta ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 ed è disponibile in formato digitale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

