Carroccio secondo nella coalizione | un po’ di merito ce l’ho
Andrea Maria Antonini (nella foto mentre brinda con i compagni di partito), il Piceno è stata l’unica provincia in cui la Lega ha battuto Forza Italia, diventando la seconda forza del centrodestra. Possiamo dire che è merito suo e dei 2.822 voti che ha ottenuto? "In parte direi di sì. Non era facile ottenere un risultato del genere in un territorio nel quale Fratelli d’Italia poteva invece contare su tre big come il sindaco Marco Fioravanti, che ricordiamo è a tutti gli effetti il primo cittadino più amato d’Italia, il senatore Guido Castelli, che è commissario alla ricostruzione, e l’onorevole Lucia Albano, che invece è sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
