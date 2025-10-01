Carrarese - Modena 0-0 le pagelle | Gatto Chichizola impreciso Zampano Pioggia di 6
CarrareseBleve 6: spettatore non pagante, uscita fotografica nel primo tempo, nella ripresa sbuccia il pallone in occasione di un corner ma è l'unico vero brivido della sua partita.Schiavi 6: cerca di far valere le sue qualità tecniche, non sempre riuscendoci.Finotto 6.5: prende il tempo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Carrarese-Modena 0-0: gli apuani fermano la capolista ma Finotto fallisce due volte il colpo - Carrara, 1 ottobre 2025 – La Carrarese ferma la capolista Modena ma può essere contenta soltanto a metà perché se c’era una squadra che poteva vincere questa partita era proprio lei. Si legge su msn.com
