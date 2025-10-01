Carrarese-Modena 0-0 | gli apuani fermano la capolista ma Finotto fallisce due volte il colpo
Carrara, 1 ottobre 2025 – La Carrarese ferma la capolista Modena ma può essere contenta soltanto a metà perché se c’era una squadra che poteva vincere questa partita era proprio lei. Gli uomini di mister Calabro hanno ridotto all’impotenza quello che era il miglior attacco del girone e nel contempo sono andati vicinissimo al vantaggio in due circostanze, entrambe con Finotto. Nonostante i soli tre giorni di riposo Calabro ha optato per una formazione all’insegna della continuità con ben 7 giocatori confermati. In particolare ha riproposto la stessa linea a cinque di Empoli. Il match si è aperto con un’occasione clamorosa per i marmiferi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
