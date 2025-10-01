Carpi chiediamo più attenzione nelle decisioni degli arbitri

Quattro episodi che in termini di punti spostano un bel po’. Non è proprio un bel rapporto quello che la squadra biancorossa ha avuto in queste prime 7 giornate con il nuovo " Football Video Support ", il Var a chiamata della serie C introdotto a inizio stagione. I conti sono semplici: il pari della Juve NG al 95’ nasce da un netto "step on foot" su Gerbi che avrebbe dovuto invalidare la rete, il rigore del ko interno col Ravenna arriva dopo un vistoso fallo su Panelli al limite dell’area biancorossa e poi ci sono i due penalty su Sall (gomitata da parte di Chiosa) e per il mani di Iaccarino sfuggiti all’arbitro sabato ad Arezzo, tutti episodi rivisti dai direttori di gara su chiamata del Carpi e non sanzionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

