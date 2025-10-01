A Milano la sfida più grande per centri estetici, ristoranti e attività indipendenti non è soltanto quella di offrire un buon servizio, ma di riuscire a emergere in un mercato affollato e iper-competitivo. La pubblicità tradizionale sui social è diventata costosa e sempre meno efficace: oggi la visibilità organica di una pagina aziendale raramente supera il 4% dei follower, mentre le campagne a pagamento richiedono budget sempre più importanti. Anche il mondo dell'influencer marketing, pur garantendo ottimi ritorni, rimane spesso appannaggio di chi può permettersi investimenti significativi e la gestione di trattative complesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Carlotta Mondelli e Animo Secret Club: il nuovo alleato delle attività locali