Carlos Augusto convocato dal Brasile per le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone

Carlos Augusto avrà una chance con il Brasile di Ancelotti! Tutti gli aggiornamenti sull’esterno brasiliano in forza all’Inter. Carlos Augusto, l’esterno dell’ Inter, è stato convocato dal ct Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli della selezione brasiliana contro la Corea del Sud (10 ottobre) e il Giappone (14 ottobre). Il giocatore, che non era stato convocato per la sosta internazionale di settembre, ha conquistato il posto nella rosa per i due impegni, grazie alle sue prestazioni in Serie A con l’Inter. Il suo ritorno in nazionale conferma il buon momento attraversato dal giocatore, che si è distinto per le sue prestazioni difensive e offensive nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto convocato dal Brasile per le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone

