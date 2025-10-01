Dal motocross, al nuoto ed ora i Campionati Europei di tiro a segno. È la bella storia di Carlo Sbriccoli, nursino di 34 anni e grande appassionato di sport che da sempre pratica con grande determinazione ed entusiasmo. Anche quando faceva le gare di motocross e quando durante quell’allenamento un grave incidente l’ha costretto su una sedia a rotelle. Tempo un anno e Carlo si è rimesso in pista, o meglio in vasca con il nuoto paralimpico. Dopo aver partecipato e vinto qualche gara regionale ed aver ottenuto i tempi di qualifica, ha partecipato ai suoi primi campionati italiani assoluti a Lodi, nel 2017, da allora fino ad oggi ha ottenuto un totale di 24 medaglie tra podi assoluti e di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carlo e la volontà di non arrendersi. Il motocross, l’incidente e il nuoto . Ora c’è la Nazionale di tiro a segno