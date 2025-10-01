Caressa dice la sua | Chivu sta portando entusiasmo la dichiarazione di Dimarco dimostra…

Caressa sottolinea il lavoro eseguito da Cristian Chivu sin dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra: le parole dell’opinionista. Fabio Caressa, giornalista sportivo, ha condiviso la sua visione sull’ Inter nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube. Il noto commentatore ha lodato il momento positivo che la squadra nerazzurra sta attraversando sotto la guida di Cristian Chivu, sottolineando la ritrovata solidità difensiva e il gioco più fluido che sta caratterizzando le ultime prestazioni. Caressa ha esaminato in particolare il ritorno di Bastoni ai suoi livelli migliori, dopo una stagione in cui il difensore non aveva sempre brillato: « Bastoni è tornato ad essere quello che conoscevamo », ha dichiarato. 🔗 Leggi su Internews24.com

