Milano, 1 ottobre 2025 – Un detenuto lancia una pietra dalla propria cella e colpisce in testa il poliziotto mandandolo al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. È successo ieri pomeriggio nel carcere di Torre del Gallo dove il carcerato voleva uscire a tutti i costi dalla propria cella per fare la doccia. Pavia, preservativi ai detenuti in carcere: il Dap e i sindacati dicono “no” La reazione. "Ormai siamo al capolinea e ogni diniego ai detenuti di ciò che non è consentito ne scaturisce un attacco al personale di Polizia Penitenziaria”, commenta Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carcere di Pavia shock: agente colpito da una pietra scagliata da un detenuto