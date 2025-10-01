Carbone intervista Carbone | domenica su WGBB Radio un incontro esclusivo tra Italia e Stati Uniti

Domenica, a partire dalle 21 ora italiana (le 15 a New York), WGBB Radio trasmetterà un evento speciale nel programma Melodie Italiane: il popolare conduttore italoamericano Attilio Carbone intervisterà l’illustre professore dell’Università degli Studi di Perugia, Paolo Carbone. Nonostante il cognome in comune, i due non sono parenti: Attilio Carbone è di origini calabresi ma vive da anni negli Stati Uniti, mentre Paolo Carbone è originario di Bolzano e “adottato” dall’Università di Perugia. L’intervista sarà un momento di approfondimento culturale e personale, ma non solo. Attilio Carbone “resterà” poi in Umbria per confrontarsi con la redazione di La Prima Pagina sul tema della pace e sulla Marcia della Pace Assisi-Perugia, discutendo di cosa significhi pace per gli italoamericani e per tutti gli statunitensi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

