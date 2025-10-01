Bergamo. La Champions esalta l’ Atalanta che supera in rimonta il Brugge. E’ stata una partita tiratissima, giocata davanti a 22.000 spettatori, con i tifosi nerazzurri che non hanno mai smesso di incitare i propri giocatori. Primo tempo molto equilibrato, con la squadra belga che manovra bene ma con la formazione nerazzurra che, pur abbassandosi, controlla le manovre avversarie. Un bel tiro da fuori area di Bernasconi fa gridare al gol ma la palla esce di poco. La presenza di Ederson e Lookman dovrebbe garantire maggiore incisività, ma quella belga è una squadra tosta. Quando il pari sembra sancire la fine della prima frazione ecco che i belgi passano, grazie purtroppo ad un errore di De Roon che consente ai nostri avversari di insaccare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Carattere e voglia: quest’Atalanta non molla mai