Carabinieri di Mirandola si insedia il maresciallo Stefano di Antonio
Il Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, esprime un caloroso benvenuto al Maresciallo Stefano Di Antonio, che a partire da oggi prenderà servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino. Il Maresciallo Di Antonio, che fino ad ora ha prestato servizio a San Felice sul Panato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino - La Provincia: Subentra al maresciallo Capo Luca Solido, recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola ... Secondo lapressa.it