Carabinieri di Mirandola si insedia il maresciallo Stefano di Antonio

Il Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, esprime un caloroso benvenuto al Maresciallo Stefano Di Antonio, che a partire da oggi prenderà servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino. Il Maresciallo Di Antonio, che fino ad ora ha prestato servizio a San Felice sul Panato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

