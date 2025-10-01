Carabiniere di leva rapito e ucciso Ergastolo dopo 38 anni a due colleghi
Chi lo aveva rapito e ucciso, aveva continuato a chiedere il riscatto alla famiglia ben sapendo che lui era già morto. In totale 300 milioni di lire che restituiscono a questo delitto la giusta dimensione temporale. Sono passati infatti ben 38 anni dell’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, nel Ravennate, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola, nel Ferrarese. Nel tardo pomeriggio di ieri la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha riscritto il caso infliggendo due ergastoli ad altrettanti ex carabinieri all’epoca in servizio alla caserma di Alfonsine: il 60enne Orazio Tasca originario di Gela ma residente a Pavia; e il 61enne Angelo Del Dotto, di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: carabiniere - leva
ArezzoTv. . Levane. Tentano un furto in un’abitazione, arrivano i carabinieri e speronano auto dei militari - facebook.com Vai su Facebook
Pier Paolo Minguzzi, carabiniere ucciso nell'87: ergastolo a due ex colleghi, la svolta grazie a un'analisi fonica - Due condanne all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, reato che ha provocato la morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, nel Ravennate, carabiniere di ... Secondo msn.com
Pier Paolo Minguzzi, il carabiniere ucciso nel 1987: sentenza ribaltata, in appello condannati all'ergastolo due colleghi - Ravenna, figlio di una facoltosa famiglia di imprenditori ortofrutticoli, fu trovato morto a 21 anni nel Po di Volano. Lo riporta msn.com