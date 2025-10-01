Capitale italiana della Cultura partito il percorso per il 2028 | 23 città candidate

Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Mentre Pordenone lavora per il 2027, al Ministero della Cultura è già iniziato il percorso per decidere chi vincerà per l'anno successivo. Le candidature presentate al Ministero della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo

Capitale italiana della cultura 2028, Fiesole è fra le città ammesse alla selezione

Fiesole tra le città ammesse alla selezione per Capitale Italiana della Cultura 2028

Mancano due giorni alla proclamazione della Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026: Pescara spera di farcela, in lizza anche Carrara, Todi (Pg), Gallarate (Va) e Gibellina (Tp). Giovedì alle 10.30 presso il Ministero della Cultura a Roma la proclamazi

Capitale Italiana della Cultura 2028, il Mic ufficializza le 23 città candidate

Capitale italiana della Cultura 2028, Bacoli contenderà il titolo ad altre 22 città: in lizza anche altre 4 campane - Le candidature presentate al Ministero della Cultura, entro la scadenza prevista, offrono un panorama ricco e variegato di progetti culturali ... Da napolitoday.it

Capitale Italiana della Cultura 2028, è ufficiale: Ancona tra i canditati - L'obiettivo è far emergere la vocazione portuale della città, trasformarla in laboratorio di sostenibilità e rigenerazione Ancona è ufficialmente tra i Comuni candidati a Capitale Italiana della Cultu ... Secondo youtvrs.it