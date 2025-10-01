Capitale italiana della Cultura partito il percorso per il 2028 | 23 città candidate

Pordenonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Mentre Pordenone lavora per il 2027, al Ministero della Cultura è già iniziato il percorso per decidere chi vincerà per l'anno successivo. Le candidature presentate al Ministero della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

