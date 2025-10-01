Capitale italiana della Cultura 2028 Bacoli contenderà il titolo ad altre 22 città | in lizza anche altre 4 campane

Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Le candidature presentate al Ministero della Cultura, entro la scadenza prevista del 25 settembre 2025, offrono un panorama ricco e variegato di progetti culturali.Ogni candidatura presenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it