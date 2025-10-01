Capitale italiana della Cultura 2028 Bacoli contenderà il titolo ad altre 22 città | in lizza anche altre 4 campane

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Le candidature presentate al Ministero della Cultura, entro la scadenza prevista del 25 settembre 2025, offrono un panorama ricco e variegato di progetti culturali.Ogni candidatura presenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capitale - italiana

Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo

Capitale italiana della cultura 2028, Fiesole è fra le città ammesse alla selezione

Fiesole tra le città ammesse alla selezione per Capitale Italiana della Cultura 2028

capitale italiana cultura 2028Capitale italiana della Cultura 2028, una città calabrese tra le 23 candidate - ROMA Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Come scrive msn.com

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028: ECCO LE 23 CANDIDATE - ROMA – Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Segnala abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Capitale Italiana Cultura 2028