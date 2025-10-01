Capezzone | Cerca cerca e cerca ancora | Flotilla cosa ci nascondono i giornaloni
Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ampio approfondimento sul tema della Flotilla arrivata in acque israeliane. Il direttore editoriale di Libero fa una riflessione sui finanziamenti ricevuti da Hamas da parte della spedizione gretina, a testimoniarlo ci sarebbero alcuni documenti in possesso dell'Idf. Ma sui giornaloni non c'è traccia: "Cerca, cerca, cerca.". Qui di sgeuito la clip completa. https:t.corfYF3MCwpn — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 1, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
