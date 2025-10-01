Capalbio fingono di essere Carabinieri e truffano due anziani | arrestati dopo la fuga

Due uomini arrestati dai Carabinieri tra Capalbio e Orbetello per truffa a danno di anziani: recuperati gioielli e 1500 euro sottratti a una coppia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

