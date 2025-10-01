Capalbio fingono di essere Carabinieri e truffano due anziani | arrestati dopo la fuga

Due uomini arrestati dai Carabinieri tra Capalbio e Orbetello per truffa a danno di anziani: recuperati gioielli e 1500 euro sottratti a una coppia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Capalbio, fingono di essere Carabinieri e truffano due anziani: arrestati dopo la fuga

In questa notizia si parla di: capalbio - fingono

Capalbio, fingono di essere Carabinieri e truffano due anziani: arrestati dopo la fuga - Due uomini arrestati dai Carabinieri tra Capalbio e Orbetello per truffa a danno di anziani: recuperati gioielli e 1500 euro sottratti a una coppia. Lo riporta virgilio.it

Truffa dei falsi carabinieri: due uomini colti sul fatto con la refurtiva - I carabinieri di Capalbio, in collaborazione con il nucleo operativo di Orbetello, hanno smascherato e arrestato due uomini responsabili di una truffa ai danni di persone anziane, recuperando gioielli ... Riporta corrieredimaremma.it