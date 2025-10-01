Caos Usa per lo shutdown migliaia di posti a rischio

Fino a 750.000 dipendenti federali sospesi senza stipendio, compresi i soldati, migliaia di posti a rischio, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei, a partire dall’iconico Washington Monument sul National Mall. E la Fed privata venerdì prossimo dei dati sull'occupazione, cruciali per decidere su un altro taglio dei tassi di interesse. America nel caos. 🔗 Leggi su Feedpress.me

