Caos Usa per lo shutdown migliaia di posti a rischio

Fino a 750.000 dipendenti federali sospesi senza stipendio, compresi i soldati, migliaia di posti a rischio, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei, a partire dall’iconico Washington Monument sul National Mall. E la Fed privata venerdì prossimo dei dati sull'occupazione, cruciali per decidere su un altro taglio dei tassi di interesse. America nel caos. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caos Usa per lo shutdown, migliaia di posti a rischio

In questa notizia si parla di: caos - shutdown

Shutdown: Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa provocando la rabbia dei sindacati federali che hanno intentato causa contro il presidente. Cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos: https://startupitalia.eu/economy/shutdown-usa-co - X Vai su X

Caos negli Stati Uniti, scatta lo shutdown: "Licenzieremo tanta gente". Cosa sta succedendo >> https://buff.ly/bq5TJFh - facebook.com Vai su Facebook

Caos Usa per lo shutdown, migliaia di posti a rischio - 000 dipendenti federali sospesi senza stipendio, compresi i soldati, migliaia di posti a rischio, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei, a ... ansa.it scrive

Shutdown negli Stati Uniti: impasse politica e conseguenze economiche - Le conseguenze economiche e sociali si fanno sentire, mentre i mercati reagiscono con cautela ... Lo riporta ilsole24ore.com