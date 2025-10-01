Caos in Varesina nell’orario di punta per incendio furgone rifiuti
Caos sulla Varesina in orario di punta questa mattina per l’incendio di una camion per il trasporto rifiuti. L’emergenza è scattata a Mozzate alle 7,40, quando un addetto alla raccolta dei rifiuti si è accorto che il furgone di cui era alla guida ha preso fuoco. Incendio furgone rifiuti, code e disagi per il traffico . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: caos - varesina
Tir s’incastra e blocca la Varesina in entrambe le direzioni a Bollate: caos all’ora di punta
Stangata per il Legnano: il capitano Noia è stato squalificato per 4 giornate dopo il caos con la Vis Nova - facebook.com Vai su Facebook
Caos in Varesina nell’orario di punta per incendio furgone rifiuti - Caos sulla Varesina in orario di punta questa mattina per l’incendio di una camion per il trasporto rifiuti. Da ilnotiziario.net