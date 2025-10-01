Caos in Varesina nell’orario di punta per incendio furgone rifiuti

Caos sulla Varesina in orario di punta questa mattina per l’incendio di una camion per il trasporto rifiuti. L’emergenza è scattata a Mozzate alle 7,40, quando un addetto alla raccolta dei rifiuti si è accorto che il furgone di cui era alla guida ha preso fuoco. Incendio furgone rifiuti, code e disagi per il traffico . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net