Settimana movimentata nella casa più spiata d’Italia. Il nuovo ciclo del Grande Fratello, guidato da Simona Ventura, si apre già tra polemiche e malumori. Una frase pronunciata da una giovane concorrente ha scatenato un’ondata di indignazione fuori dalla casa, tanto da mettere a rischio la sua permanenza nel programma. Ma non è finita qui: un altro inquilino, visibilmente frustrato per il clima troppo leggero, ha apertamente manifestato l’ intenzione di abbandonare il reality. In poche ore, l’armonia del gruppo si è incrinata, aprendo un fronte delicato per la produzione del programma, che ora dovrà decidere come gestire la doppia crisi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Caos al Grande Fratello: concorrente dice frase orrenda e rischia la squalifica, un altro minaccia di andarsene