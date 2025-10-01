Caos al centro di accoglienza | botte morsi bastonate e anche un coltello
Botte, bastonate e anche un coltello. La polizia di Assisi ha denunciato per lesioni aggravate un cittadino camerunese di 32 anni e per minaccia aggravata un cittadino marocchino di 34 anni. È successo al centro d'accoglienza per richiedenti asilo della città serafica. La responsabile, spiega la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: caos - centro
Maxi rissa nella notte a Macerata: coltellate in centro, caos al pronto soccorso
I maranza scatenano il caos in centro: pugni alla vetrina, il titolare li insegue. I vigili fermano un gruppo di minorenni sul Corso
Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 è partito col piede sull'acceleratore: share da record, picchi clamorosi e tensione altissima nei villaggi. Sonia e Alessio al centro del caos, ma tra loro non è finita del tutto
IBIZA OGGI CAOS, centro paese allagato traffico nel caos - facebook.com Vai su Facebook
Caos al centro d'accoglienza di Udine: rissa tra bengalesi ed egiziani a colpi di estintori - Uno spettacolo vergognoso quello andato in scena venerdì sera al centro d'accoglienza per minori stranieri Casa dell'Immacolata, a Udine. Riporta ilgiornale.it
Rissa tra migranti al centro d'accoglienza di Udine - Scene di guerriglia al centro d'accoglienza per minori di Udine Casa dell'Immacolata: la rissa fra bande ha costretto poliziotti e vigili del fuoco ad intervenire ... Come scrive ilgiornale.it