Caos al centro di accoglienza | botte morsi bastonate e anche un coltello

Perugiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botte, bastonate e anche un coltello. La polizia di Assisi ha denunciato per lesioni aggravate un cittadino camerunese di 32 anni e per minaccia aggravata un cittadino marocchino di 34 anni. È successo al centro d'accoglienza per richiedenti asilo della città serafica. La responsabile, spiega la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caos - centro

Maxi rissa nella notte a Macerata: coltellate in centro, caos al pronto soccorso

I maranza scatenano il caos in centro: pugni alla vetrina, il titolare li insegue. I vigili fermano un gruppo di minorenni sul Corso

Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 è partito col piede sull'acceleratore: share da record, picchi clamorosi e tensione altissima nei villaggi. Sonia e Alessio al centro del caos, ma tra loro non è finita del tutto 

Caos al centro d'accoglienza di Udine: rissa tra bengalesi ed egiziani a colpi di estintori - Uno spettacolo vergognoso quello andato in scena venerdì sera al centro d'accoglienza per minori stranieri Casa dell'Immacolata, a Udine. Riporta ilgiornale.it

Rissa tra migranti al centro d'accoglienza di Udine - Scene di guerriglia al centro d'accoglienza per minori di Udine Casa dell'Immacolata: la rissa fra bande ha costretto poliziotti e vigili del fuoco ad intervenire ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Centro Accoglienza Botte