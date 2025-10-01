Caos al casello Roma Nord auto senza conducente in corsa | interviene la polizia

L'uomo alla guida era sceso dalla macchina per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caos al casello Roma Nord, auto senza conducente in corsa: interviene la polizia

In questa notizia si parla di: caos - casello

Uno svincolo progettato male, un caos quotidiano nel traffico tra l'#A1, #Scandicci e la #FiPiLi. C'è un progetto definitivo per costruire un nuovo accesso diretto al casello dalla viabilità cittadina, ci sono i soldi, Autostrade per l'Italia potrebbe fare i lavori tramite l - facebook.com Vai su Facebook

Auto senza conducente, caos al casello di Roma Nord - Durante un posto di controllo alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma, hanno notato un veicolo, che senza il conducente stava attraversando il piazzale della barr ... Riporta msn.com

Roma Nord, panico al casello: auto senza conducente attraversa il piazzale. L'autista era sceso per pagare il pedaggio - Le sue grida hanno attirato l'attenzione degli agenti della stradale di Roma che sono intervenuti ... Si legge su msn.com