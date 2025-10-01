Caos al casello Roma Nord auto senza conducente in corsa | interviene la polizia

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo alla guida era sceso dalla macchina per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caos al casello roma nord auto senza conducente in corsa interviene la polizia

© Tgcom24.mediaset.it - Caos al casello Roma Nord, auto senza conducente in corsa: interviene la polizia

