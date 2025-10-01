Cantina di Venosa | 3,4 milioni per un nuovo polo di enoturismo
Sotto le pendici del Vulture, la Cantina di Venosa si prepara a un nuovo capitolo: un ampliamento da 3,4 milioni di euro che intreccia innovazione, accoglienza e rispetto del territorio. La sfida, verificata insieme all’agenzia stampa Adnkronos, promette di trasformare l’enoturismo locale e di rafforzare l’identità di un’intera comunità vinicola. Le radici di un progetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: cantina - venosa
Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l’ampliamento e punta sull’enoturismo
Cantina di Venosa, la ricetta di Perillo: eccellenza green e tecnologia
Vino, Perillo (Cantina di Venosa): “Puntiamo su alta qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica” - X Vai su X
Tempo di vendemmia. L’annata 2025 di Cantina di Venosa promette grandi vini. Dopo le uve Moscato e il Merlot del Matematico, pluripremiato rosso della cooperativa lucana, è cominciata anche la raccolta della Malvasia di Basilicata, con un occhio al meteo - facebook.com Vai su Facebook
Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l’ampliamento e punta sull’enoturismo - (Adnkronos) – Cominceranno a novembre, conclusa la vendemmia dell’Aglianico del Vulture, i lavori per completare il progetto di ristrutturazione di Cantina di Venosa, cooperativa vitivinicola leader i ... Lo riporta padovanews.it
Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln per nuova ala enoturistica - (askanews) – Cantina di Venosa avvierà a novembre i lavori per una nuova ala di 1. Riporta itacanotizie.it