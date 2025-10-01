Cantina di Venosa | 3,4 milioni per un nuovo polo di enoturismo

Sbircialanotizia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto le pendici del Vulture, la Cantina di Venosa si prepara a un nuovo capitolo: un ampliamento da 3,4 milioni di euro che intreccia innovazione, accoglienza e rispetto del territorio. La sfida, verificata insieme all’agenzia stampa Adnkronos, promette di trasformare l’enoturismo locale e di rafforzare l’identità di un’intera comunità vinicola. Le radici di un progetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cantina di venosa 34 milioni per un nuovo polo di enoturismo

© Sbircialanotizia.it - Cantina di Venosa: 3,4 milioni per un nuovo polo di enoturismo

In questa notizia si parla di: cantina - venosa

Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l’ampliamento e punta sull’enoturismo

Cantina di Venosa, la ricetta di Perillo: eccellenza green e tecnologia

Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l’ampliamento e punta sull’enoturismo - (Adnkronos) – Cominceranno a novembre, conclusa la vendemmia dell’Aglianico del Vulture, i lavori per completare il progetto di ristrutturazione di Cantina di Venosa, cooperativa vitivinicola leader i ... Lo riporta padovanews.it

cantina venosa 34 milioniVino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln per nuova ala enoturistica - (askanews) – Cantina di Venosa avvierà a novembre i lavori per una nuova ala di 1. Riporta itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cantina Venosa 34 Milioni