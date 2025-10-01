Cantieri nella sanità lavori al clou per 34 milioni di euro | il nuovo ospedale di comunità pronto a giugno

Riminitoday.it | 1 ott 2025

Fare il punto sullo stato di avanzamento delle nuove strutture finanziate con i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con fondi nazionali: è stato il tema approfondito nell’incontro tenutosi fra i direttori dei Distretti di Rimini e di Riccione e l’ufficio tecnico di Ausl. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: cantieri - sanit

