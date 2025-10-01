Con 80mila euro di avanzo libero, la Provincia provvede entro la fine del 2025 a lavori di manutenzione all’edificio di proprietà che ospita la caserma dei carabinieri di Argenta. La decisione è scritta nella delibera di variazione al Documento unico di programmazione (Dup), al bilancio di previsione e al programma triennale dei lavori pubblici, per il triennio 2025-2027, votata dal Consiglio provinciale con l’astensione dei consiglieri di minoranza (Accorsi, Baldini, Chiappini, Fabbri e Proto). La cifra messa a disposizione dall’avanzo di amministrazione servirà per finanziare un intervento alla copertura, con lo scopo di riparare le numerose infiltrazioni piovane che si sono riscontrate nel tetto dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri e sicurezza informatica, le scelte del Consiglio provinciale