Cantieri di Servizio | il Movimento del Popolo Siciliano lancia un ultimatum alle istituzioni

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, ha lanciato un duro ultimatum alle istituzioni comunali e regionali, denunciando una grave ingiustizia sociale legata al mancato inserimento di 400 cittadini aventi diritto nel progetto dei Cantieri di Servizio del Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

