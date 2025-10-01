Cantiere di via San Bernardino | dal 15 ottobre senso unico in via San Tomaso de Calvi - Le mappe

Modifiche alla viabilità nel quartiere di San Tomaso de Calvi a seguito della chiusura di via San Bernardino, all'altezza dell'intersezione con largo Tironi, per i lavori di Rfi: senso unico in via San Tomaso de Calvi da metà ottobre.

Al via da venerdì 12 settembre con l'inizio delle scuole. «Bus, funicolari e tram intensificati nelle fasce di punta». Al vaglio come andrà con il cantiere di via San Bernardino.

Appalto supercondominio Martella di via XX Settembre, fuori le ditte dal cantiere. Provvedimento d'urgenza del Tribunale civile.

Il parcheggio gratuito di Colognola, situato in via San Bernardino, immediatamente a Sud della rotatoria con la Circonvallazione, aperto 24 ore su 24, ha una capienza di 150 posti.

È scattato l'inizio dei lavori di rifacimento del ponte di via San Bernardino e con essi la chiusura totale del sottopasso.