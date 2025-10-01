Canoa sono in corso i mondiali in Australia Domani l’ultimo atto Bertoncelli e Borghi in semifinale

Bertoncelli e Borghi in semifinale mondiale. Dopo l’appuntamento olimpico di Parigi 2024, il gotha della canoa slalom e del kayak cross torna in acqua per l’evento clou della stagione post-olimpica. A partire da lunedì scorso fino al 4 ottobre il Whitewater Stadium di Penrith in Australia, impianto olimpico dei Giochi di Sydney 2000, ospiterà complessivamente oltre 230 atleti provenienti da 41 nazioni per i Campionati del Mondo 2025, che assegneranno i 12 titoli iridati in palio. Il direttore tecnico Daniele Molmenti, accompagnato dallo staff tecnico federale composto da Pierpaolo Ferrazzi, Nicola Micozzi, Stefano Cipressi ed il tecnico societario Roberto Colazingari, ha convocato nove azzurri, sei uomini e tre donne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa, sono in corso i mondiali in Australia. Domani l’ultimo atto. Bertoncelli e Borghi in semifinale

In questa notizia si parla di: canoa - sono

Si ribaltano in acqua mentre sono sul lago in canoa

TUTTO PRONTO A SYDNEY In Australia stanno per partire i Mondiali di canoa slalom: questa notte ci sono già i primi impegni! Xabier Ferrazzi e gli altri otto azzurri gareggeranno fino al 4 ottobre! A noi non resta che sostenerliiii! #ItaliaTeam Federazion - facebook.com Vai su Facebook

Canoa, sono in corso i mondiali in Australia. Domani l’ultimo atto. Bertoncelli e Borghi in semifinale - Dopo l’appuntamento olimpico di Parigi 2024, il gotha della canoa slalom e del ... Come scrive sport.quotidiano.net

Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre - La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese ... Lo riporta oasport.it