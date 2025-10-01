A Sydney, in Australia, sede dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, vanno in archivio le batterie della specialità olimpica del kayak individuale: approdano alla semifinale a trenta tra gli uomini Xabier Ferrazzi, Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre viene eliminata tra le donne Chiara Sabattini. Nel kayak individuale maschile il miglior tempo delle batterie lo fa registrare il ceco Jakub Krejci, primo in 86.94, il quale va a precedere l’ elvetico Martin Dougoud, alla piazza d’onore in 87.40, a 0.46, e l’ australiano Lucien Delfour, terzo in 88.05, a 1.11. Avanzano compatti alla semifinale i tre azzurri in gara, i quali tra poche ore prenderanno parte anche alla finale a squadre: il migliore tra gli italiani al via è Xabier Ferrazzi, ottavo in 88. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Canoa slalom, i tre azzurri del K1 maschile avanzano compatti in semifinale ai Mondiali