Canoa slalom i tre azzurri del K1 maschile avanzano compatti in semifinale ai Mondiali
A Sydney, in Australia, sede dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, vanno in archivio le batterie della specialità olimpica del kayak individuale: approdano alla semifinale a trenta tra gli uomini Xabier Ferrazzi, Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre viene eliminata tra le donne Chiara Sabattini. Nel kayak individuale maschile il miglior tempo delle batterie lo fa registrare il ceco Jakub Krejci, primo in 86.94, il quale va a precedere l' elvetico Martin Dougoud, alla piazza d'onore in 87.40, a 0.46, e l' australiano Lucien Delfour, terzo in 88.05, a 1.11. Avanzano compatti alla semifinale i tre azzurri in gara, i quali tra poche ore prenderanno parte anche alla finale a squadre: il migliore tra gli italiani al via è Xabier Ferrazzi, ottavo in 88.
In questa notizia si parla di: canoa - slalom
Dal 29 settembre al 4 ottobre il Whitewater Stadium di Sydney ospita i Mondiali di canoa slalom e kayak cross 2025. Nove azzurri in gara, diretta Rai Sport e sfida ai migliori del mondo.
In Australia stanno per partire i Mondiali di canoa slalom: questa notte ci sono già i primi impegni! Xabier Ferrazzi e gli altri otto azzurri gareggeranno fino al 4 ottobre!
Mondiali canoa slalom 2025, l'Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre - La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese
Canoa slalom, ori per David Llorente ed Alena Marx nel kayak cross individuale ai Mondiali di Sydney - Sono scattati nella notte italiana i Mondiali senior 2025 di canoa slalom: a Sydney, in Australia, la rassegna iridata si è aperta con la specialità non