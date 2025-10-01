Cani di un pastore sono stati restituiti dopo il sequestro | Erano alla catena e rinchiusi al buio

A Cairo Montenotte, provincia di Savona, sei cani, di cui tre cuccioli, sono stati restituiti al pastore dopo il sequestro per maltrattamento: erano alla catena, feriti e senza cibo né acqua in una stalla buia. L’indagine però è stata archiviata. Ora i volontari chiedono la riapertura del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - pastore

...prendo una foto di più di vent'anni fa, mi pare di averla già usata in un libro... avete letto cos'è uscito fuori tra i commenti al post dove cercavo di venire in aiuto a un pastore che si era, per motivi indipendenti dalla sua volontà, venuto a trovare senza cani che - facebook.com Vai su Facebook

Cani di un pastore sono stati restituiti dopo il sequestro: “Erano alla catena e rinchiusi al buio” - A Cairo Montenotte, provincia di Savona, sei cani, di cui tre cuccioli, sono stati restituiti al pastore dopo il sequestro per maltrattamento: erano alla ... Segnala fanpage.it

Scampati all’incendio, vagavano per strada: due cani salvati dai carabinieri - Due cani di razza, un pastore tedesco e un bullmastiff, spaventati e disorientati, che vagavano lungo la carreggiata della strada provinciale 1 che collega Oristano a Torre Grande, ieri mattina, sono ... Riporta linkoristano.it