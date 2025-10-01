Cani di un pastore sono stati restituiti dopo il sequestro | Erano alla catena e rinchiusi al buio

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cairo Montenotte, provincia di Savona, sei cani, di cui tre cuccioli, sono stati restituiti al pastore dopo il sequestro per maltrattamento: erano alla catena, feriti e senza cibo né acqua in una stalla buia. L’indagine però è stata archiviata. Ora i volontari chiedono la riapertura del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

