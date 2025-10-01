Candelight ad Ancona | da ottobre la magia dei concerti a lume di candela di Fever
A ottobre e novembre, proseguono nella città di Ancona gli appuntamenti con Candlelight®, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
