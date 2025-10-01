Candele fiori e lacrime | Fiumicino ricorda Simona Bortoletto

Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Un grande abbraccio collettivo, tante fiaccole un lungo corteo per onorare la sua memoria: si è tenuta ieri la fiaccolata in ricordo di Simona Bortoletto, la giovane donna investita e uccisa a via Redipuglia ( leggi qui ) lo scorso 23 settembre. Molti cittadini commossi si sono radunati per una fiaccolata lungo via Redipuglia, trasformando il luogo dell’incidente in un percorso di memoria e solidarietà: in silenzio, con candele e fiori, il corteo ha sfilato in un’atmosfera intensa, colma di dolore ma anche di condivisione, dove ogni gesto è diventato simbolo di comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

