Cancro al colon in aumento nei giovani un nuovo studio individua un importante colpevole

Un nuovo studio ha identificato i cibi ultra-processati come un fattore chiave nell’aumento dei casi di cancro al colon tra i giovani: il consumo di questi alimenti, come snack confezionati, pasti pronti, dolci industriali e bevande zuccherate, contribuisce a obesità e diabete di tipo 2, aumentando il rischio di tumori precoci. 🔗 Leggi su Fanpage.it